picture alliance/Viktor Drachev/TASS/dpa Bild: picture alliance/Viktor Drachev/TASS/dpa

Di 11.08.2020 | 07:45 | Interviews

- "Die Mobilisierung ist so groß wie niemals zuvor"

Nach der Wahl in Belarus haben tausende Menschen gegen den Wahlsieg von Präsident Lukaschenko protestiert. Wieso ist die Kritik gegen die Regierung jetzt so stark? Jakob Wöllenstein, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belarus, sieht neben wirtschaftlichen Faktoren vor allem Fehler beim Präsidenten selbst.