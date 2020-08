GdL-Chef: Reservierungspflicht in Zügen als Corona-Vorsorge

Das Abstandhalten in den Zügen ist trotz Corona-Pandemie schwierig. Claus Weselsky, Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kritisiert, dass sich die Bahn gegen eine Reservierungspflicht sträubt. Gerade jetzt müsse man von Fahrgästen verbindliche Zugfahrten erwarten können.



Für Claus Weselsky, Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, ist es notwendig, dass gerade jetzt in der Corona-Pandemie eine Reservierungspflicht in Zügen des Fernverkehrs eingeführt wird. "Alle gemeinsam haben Probleme, Abstand zu halten", sagte er im Inforadio. In der aktuellen Situation müsse von Fahrgästen erwartet werden können, dass spontane Bahnfahrten nicht möglich seien.

Technisch möglich - nur eine Frage des Wollens



Zudem kritisiert Weselsky die Bahn, die sich gegen eine Reservierungspflicht ausspricht. "Die Bahn sagt: Es geht nicht." Technisch sei eine solche Reservierungspflicht aber möglich. Es müsse darum gehen, etwas möglich zu machen: für eine Steuerung und Gewährleistung von Gesundheit.

Möglicherweise nur während der Pandemie



Eine mögliche Reservierungspflicht müsse auch nicht für immer sein - sondern vielleicht nur während der Corona-Pandemie gelten. Ziel solle aber eine gleichmäßige Auslastung der Fernzüge sein, so Weselsky.

Im Nahverkehr die Maskenpflicht im Vordergrund



"Ich sehe im öffentlichen Nahverkehr die Maskenpflicht im Vordergrund", sagt Weselsky auf die Frage nach etwa Regionalbahnen. Gerade in den Großstädten müsse man mit Verkehrsspitzen leben - eine Reservierungspflicht sei hier nicht denkbar. Zudem fordert der GdL-Chef, dass Zugpersonal die Maskenpflicht durchsetzen müsse - die Bundespolizei sei nicht immer vor Ort, um einzugreifen.