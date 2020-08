- Schulstart: Neue Bildungskonzepte in Corona-Zeiten

Schulbeginn in Berlin und Brandenburg: Wie gut sind die Schulen vorbereitet?

Nach monatelangem Homeschooling und den Sommerferien starten die Schulen in Berlin und Brandenburg wieder in den Normalbetrieb. Wie schwierig wird es für die Kinder, sich wieder an die Schule zu gewöhnen, und welche Unterrichtskonzepte gibt es? Darüber sprechen wir mit der Vorsitzenden der Vereinigung Berliner SchulleiterInnen, Gunilla Neukirchen.