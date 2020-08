- "Sich einlassen auf einen Diskurs auf Augenhöhe"

Für seinen Auftritt bei der Anti-Corona-Demonstration am Samstag in Stuttgart hat der Kabarettist Florian Schröder viel Zuspruch erhalten. Es sei der Versuch gewesen, sich in die Kreise zu begeben, über die man sonst nur spricht, sagt Schröder. Meinungsfreiheit bedeute für ihn, sich auf das einzulassen, was einem fremd ist.



"Ich bin der Überzeugung, dass Corona eine hochansteckende und gefährliche Krankheit ist, und, dass Maskentragen und Abstandhalten das wichtigste und beste ist, was wir in diesen Tagen tun können" - diese Worte richtete Schröder am Samstag an die Demonstrierenden einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen.

"Anerkennen, dass es andere Meinungen gibt"



Es sei der Versuch gewesen, sich in die Kreise zu begeben, über die man sonst nur spricht, so Schröder. "Es ist natürlich auch der Versuch einer Ent-Dämonisierung - weil wir heute nur noch davon reden, dass der andere irgendwie des Teufels ist", sagt der Kabarettist. "Meinungsfreiheit bedeutet für mich: sich einlassen auf das, was einem fremd ist."

Es brauche mehr Diskurs in der Gesellschaft. "Ich kann mir vorstellen, dass wir wieder diskursfähig werden, indem wir erstmal wieder lernen, anzuerkennen, dass es andere Meinungen gibt - ihnen zuzuhören und aufhören, reflexartig zu widersprechen, zuzustimmen oder irgendeine Emotion zu haben", sagt Schröder. Man könne dann auch zu der Überzeugung kommen, dass jemand nicht mehr erreichbar sei, weil er so sehr in seinen Welten lebe und kein Gespräch mehr möglich ist. Trotzdem sei es wichtig, sich zunächst auf ein Gespräch auf Augenhöhe einzulassen.