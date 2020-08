picture alliance / NurPhoto Bild: picture alliance / NurPhoto

Mo 10.08.2020 | 07:05 | Interviews

- Libanon: Das System der Bevorzugung

Tausende Menschen haben am Wochenende in Beirut gegen die Regierung demonstriert, Ministerpräsident Diab kündigte Neuwahlen an. Aber: Ändert das etwas an den politischen Verhältnissen im Libanon? Der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, Joachim Paul, sieht einen dringenden Bedarf an Reformen.