- Wahlen in Belarus: Frauen-Trio gegen Lukaschenko

In Belarus wird gewählt. Ein Frauen-Trio um Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja fordert Machthaber Alexander Lukaschenko heraus. Der Präsident sei sichtbar nervös, sagt die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Gyde Jensen (FDP). Man müsse damit rechnen, dass Proteste nach den Wahlen niedergeschlagen würden.

Es habe sich eine kleine Bewegung gebildet, in der sich auch frühere StammwählerInnen von Präsident Lukaschenko, etwa RentenrInnen, auf die Seite von Tichanowskaja geschlagen hätten, so Jensen. Auch die progressive, urbane Bevölkerung unterstütze die Opposition."Ich glaube, dass sich im Wahlergebnis darstellen lässt, dass die Opposition eine andere Rolle hat als früher", sagt Jensen.



Tichanowskaja tritt für ihren inhaftierten Mann an, der als Oppositionskandidat nicht zugelassen ist. Im Falle eines Wahlsiegs hat Tichanowskaja freie und faire Wahlen in den nächsten sechs Monaten angekündigt. "Dieses selbstlose Verhalten ist in der Politik ja eher selten, vor allem in Belarus", sagt Jensen. Das könne einige WählerInnen beeindrucken.

Opposition in Belarus stärken



Die Bundesregierung müsse die Opposition in Belarus stärken. Der Umschwung sei ein wichtiges Zeichen, weil er aus der Bevölkerung komme und eine weitere Diskussion im Land in Gang bringe. "Das müssen wir von internationaler Ebene aus unterstützen", sagt Jensen.

Wenn die Wahl am Sonntag sehr eindeutig für Lukaschenko ausgehe, rechne sie mit Demonstrationen der Opposition, so die Vorsitende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag. "Ich gehe davon aus, dass die Demonstrationen da auch durchaus niedergeschlagen werden können", sagt Jensen. In diesem Falle müsse die Bundesregierung deutlich reagieren.