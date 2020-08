- Hikel: "Die Verdrängung hat diesmal gewonnen"

Mit einem Großaufgebot der Polizei wurde am Freitag die linke Kneipe "Syndikat" im Schillerkiez zwangsgeräumt - unter lautem Protest der Nachbarschaft. Der Bezirk habe versucht, mit dem Eigentümer zu verhandeln, aber in diesem Fall nichts erreichen können, sagt Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD).



Es sei immerhin erfreulich, dass es nicht zu größeren Ausschreitungen gekommen sei, so Hikel. "Man hat aber vor Ort gemerkt, dass die Leute durchaus wütend sind", sagt der Bezirksbürgermeister. Die Solidarisierung der Nachbarschaft mit der Kneipe, die seit 35 Jahren im Kiez war, sei hoch.

Der Bezirk habe alles mögliche getan, um eine gütliche Einigung für das Syndikat zu finden, "aber der Eigentümer hat einfach kein Interesse gehabt", sagt Hikel. "Insofern muss man sagen, hat an der Stelle die Verdrängung einmal gewonnen und der Kiez verloren." An vielen anderen Stellen, etwa durch Vorkaufsrechte, habe der Bezirk aber auch schon viele Menschen vor Verdrängung schützen können.

Kein ausschließlicher Treffpunkt der autonomen Szene



Das Syndikat sei nicht ausschließlich Treffpunkt der linksradikalen Szene gewesen, betont Hikel. "Viele Nachbarinnen und Nachbarn, die mit der Szene überhaupt nichts zu tun haben, haben sich dort gerne aufgehalten und es als ihr Wohnzimmer betrachtet", sagt der SPD-Politiker.

Der Norden Neuköllns habe sich in den letzten Jahren sehr erfreulich entwickelt und belebt. Das gehe auch damit einher, dass sich die Kultur vor Ort ändere. "Eine stärkere Belebung führt auch zu Druck auf dem Wohnungsmarkt und Verdrängung", sagt Hikel. Die Frage nach Freiräumen für die Allgemeinheit und nicht-kommerzielle Zwecke sei durchaus bedeutsam. Das Syndikat zähle aber nicht etwa zu den gemeinnützigen Vereinen und müsse in diesem Zusammenhang ausgeklammert werden, so Neuköllns Bezirksbürgermeister.