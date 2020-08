- Ernst hält Ferienunterricht für Abschlussjahrgänge für wahrscheinlich

Am Montag beginnt in Berlin Brandenburg das neue Schuljahr - trotz Corona-Pandemie im Normalbetrieb. Man vertraue bei den Hygienemaßnahmen auf die Vernunft der Kinder, sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Um Lernlücken auszugleichen, müsse es möglicherweise zusätzliche Unterrichtsangebote geben.

Die Abstandsregel zwischen den SchülerInnen sei ausgesetzt worden, weil sonst kein Normalbetrieb möglich gewesen wäre, erklärt Ernst. "Das wollen wir aber, um den Bildungserfolg der Kinder auch nicht dauerhaft zu gefährden." Natürlich gälten aber Hygieneregeln wie häufiges Lüften und Händewaschen, sowie die Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers.

Die Landesregierung hatte sich kurzfristig für die Maskenpflicht entschieden. Man habe zunächst die Entwicklung der Infektionszahlen durch die ReiserückkehrerInnen beobachten wollen, so die Bildungsministerin. Die Lehrkräfte müssten die Einhaltung der Regeln kontrollieren, mit Bußgeldern werde aber nicht gedroht. "Wir setzen auf die Vernunft", sagt Ernst.

Schulen müssen Lernlücken schließen

Im Laufe des neuen Schuljahrs müssen die Schulen versuchen, die durch die Schulschließungen im Frühjahr entstandenen Lernlücken bei den Kindern zu schließen. In den nächsten Wochen werde man die Lernstände in den Kernfächern Deutsch, Mathe, Naturwissenschaften und Englisch in allen Jahrgängen genau ermitteln, so Ernst. "Dann werden wir nach den Rückmeldungen der Schulen entscheiden, ob wir mit den vorhandenen Stunden im Schuljahr die Defizite ausgleichen können, oder ob wir die Ferien oder gar den Sonnabend brauchen", sagt Ernst.

Genau abzusehen sei dies noch nicht. Sie vermute aber, dass die Abschlussjahrgänge in den kommenden Osterferien eine Woche verbindlichen Unterricht machen, so Ernst. Sicher sei: "Es wird kein verpflichtendes Angebot in den Herbstferien geben."