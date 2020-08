- "Chaossituation": Kassenärztliche Vereinigung kritisiert Testpflicht

Ab Samstag gilt eine Corona-Testpflicht für ReiserückkehrerInnen aus Risikogebieten - doch die Kassenärztliche Vereinigung Berlin und die eingebundenen Praxen kritisieren die Organisation. Die Vorschriften seien unklar und Kosten nicht gedeckt, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV Berlin, Burkhard Ruppert.



Die Regelungen zur Testung von ReiserückkehrerInnen hätten sich ständig geändert, so Ruppert. Auf Landesebene getroffene Regelungen würden nach langen Gesprächen plötzlich durch Verordnungen auf Bundesebene ersetzt. "Wir haben jetzt eine Situation, wo die Ärzte da draußen nicht wissen, was gilt denn jetzt", sagt Ruppert.

Streit um Kosten für Corona-Tests

Das betreffe auch die Bezahlung: Während mit dem Senat eine Bezahlung von 25,60 Euro abgesprochen worden sei, sehe die Rechtsverordnung des Bundes nur 15 Euro pro Test vor. "15 Euro bleiben in jedem Fall defizitär", sagt Ruppert. Von den 730 Praxen in Berlin, die sich zum Testen von ReiserückkehrerInnen bereit erklärt hatten, seien nun nur noch 100 übrig. Die niedergelassenen ÄrztInnen würden im Regen stehen gelassen, so der stellvertretende Vorsitzende der KV Berlin.

"Es gibt sehr viele gute Regelungen in den Ländern, und mit einer Rechtsverordnung vom Bund konterkariert man viele gute Entwicklungen", sagt Ruppert. "Die Player vorne an der Front, die wissen doch, wie es läuft." Ständig neue Verordnungen von oben schüfen nur Verunsicherung und Unklarheiten.