Nach der Explosion in Beirut im Libanon gibt es wieder Proteste gegen die Regierung. Das wird auch so bleiben, sagt Kristof Kleemann, Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung, voraus. Reformen in dem Land seien dringend nötig.



Nach der verheerenden Explosion in Beirut mit vielen Toten, gehen die Menschen wieder gegen die Regierung des Libanons auf die Straße. Kristof Kleemann, Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Beirut, sagt: "Ganz sicher wird es im Libanon weitere Proteste geben." Viele Menschen geben der politische Elite die Schuld an der Katastrophe vom Dienstag.

Noch lange Aufräumarbeiten



Die Aufräumarbeiten werden wohl noch Wochen dauern, so Kleemann. "Hier ist man über jede Hilfe dankbar." Sie sei auch dringend nötig, da nötige Bergungsmaterialien oft nicht vorhanden seien.

Noch kleine Gruppen und spontane Proteste



In der vergangenen Nacht war es in Beirut zu Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen, als diese versuchten, das Regierungsviertel zu stürmen. Kleemann sagt: "Aktuell sind es noch kleine Gruppen und spontane Proteste." Ein große Demonstration sei aber am Wochenende geplant.



Dringend nötig seien Reformen der Regierung, so Kleemann. Die aktuelle Regierung - seit der Proteste im vergangenen Jahr nur technokratisch - habe "keinen Reformwillen gezeigt".