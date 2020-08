- Ärztin: "Schulöffnungen sind auf jeden Fall vertretbar"

Jurkutat hält die Schulöffnungen auf Basis der Forschungsergebnisse aus Leipzig "auf jeden Fall vertretbar" - auch wenn derzeit die Corona-Fallzahlen wieder ansteigen. Kinder, vor allem jüngere Kinder - so der aktuelle Forschungsstand - erkrankten weniger häufig am Coronavirus. Die Gefahr, mit den Schulöffnungen einen Hotspot zu schaffen, sei stets gegeben. Hundertprozentige Sicherheit gäbe es zurzeit einfach nicht, so die Ärztin. Aber: Es sei aus ihrer Sicht wichtiger, in so einem Fall den Infektionsweg zu verfolgen, als alle Schulen zu schließen.





Psychologische Auswirkungen des Schulausfalls sind messbar



Während der Studie im Frühjahr trugen die Kinder keine Masken im Unterricht. Jurkutat sagte, sie plädiere auch weiterhin dafür. Wo Kinder eher "unkontrolliert" zusammenkommen, sollten jedoch Masken getragen werden.



Ein weiterer Aspekt der Studie waren die psychologischen Auswirkungen der Schulschließungen. Besonders Kinder aus sozial und finanziell benachteiligten Familien hätten darunter gelitten, denn für sie bedeute der Schulausfall auch einen Mangel an Tagesstruktur, so Jurkutat.