picture alliance/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Bild: picture alliance/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Do 06.08.2020 | 06:45 | Interviews

- Schulleiterin: "Lieber Distanzunterricht als Masken im Unterricht"

Am Montag beginnt die Schule in Berlin und Brandenburg. Relativ kurzfristig hat die Senatsverwaltung seine Pläne für den Schulstart nach den Corona-Einschränkungen präsentiert. Man sei dennoch gut vorbereitet, sagt Nicole Verdenhalven, Schulleiterin der Rahel-Hirsch-Schule in Berlin-Hellersdorf.