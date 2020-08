- "Die Schaustellerbranche braucht dringend Hilfe"

Die Schaustellerbranche ist von der Coronakrise schwer getroffen - der Stillstand sei dramatisch und das Gewerbe könne so nicht weiterexistieren, sagt Thilo-Harry Wollenschlaeger, Vorsitzender des Berliner Schaustellerverbandes.

Die Situation der Schausteller sei derzeit dramatisch, so Wollenschlaeger - die meisten hätten ihre letzten Einnahmen im Weihnachtsgeschäft 2019 generieren können. Viele aus der Branche überbrückten mit einer Arbeit in anderen Gewerben die Krise.





Branche steht "mit dem Rücken zur Wand"





Einige Schaustellerinnen und Schausteller würden derzeit von ihrer Altersvorsorge leben oder hätten ihre Geschäfte verkauft. "Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf", so Wollenschlaeger. Die Schaustellerbranche sei als eine der wenigen Wirtschaftszweige noch immer nicht richtig neu gestartet.



Viele der Frühlings-Volksfeste sind ausgefallen, kleinere Lösungen wie beispielsweise in Bayern, würden die Kosten nicht decken. Berlin und Brandenburg sollten ein Konjunkturpaket für Schausteller auf den Weg bringen, so der Vereinsvorsitzende. Es sei derzeit nicht abzusehen, wann die Fahrgeschäfte wieder öffnen dürfen - obwohl man bereits Hygienekonzepte habe. Wollenschlaeger plädiert auch für eine Aussetzung der Straßenlandsondernutzung, die Schausteller üblicherweise zahlen müssen. Auch eine Entlastung von Bürokratie sei erwünscht. Digitale Lösungen auf Distanz sind hingegen nicht denkbar - die "Leute wollen an die frische Luft und sich amüsieren", so Wollenschlaeger.