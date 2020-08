"Wir schaffen das!" – Kaum ein Satz hat in den vergangenen Jahren in Deutschland derartig polarisiert, wie jener von Kanzlerin Merkel aus dem Sommer 2015. Fünf Jahre später ziehen wir Bilanz und sprechen darüber in unserer Reihe #wirmüssenreden. Was haben wir geschafft? Was läuft gut, was nicht? Sind geflüchtete Menschen gut angekommen in der Gesellschaft? Und wie hat sich Ihr Leben nach 2015 verändert?