- Leistungsschwächere Kinder mit Homeschooling überfordert

Während der coronabedingten Schulschließungen haben SchülerInnen in Deutschland täglich nur etwa 3,5 Stunden mit schulischen Aktivitäten verbracht. Das zeigt eine neue Studie des ifo-Zentrums für Bildungsökonomik. Ludger Wößmann, Leiter der Studie, gibt Einblick in die Erkenntnisse.



Die Zeit, in der sich SchülerInnen mit Lernaktivitäten beschäftigten, habe sich während der Schließungen halbiert, so Wößmann. Was die Kinder in dieser Zeit tatsächlich gelernt haben, lasse sich derzeit noch nicht feststellen.

Nur wenig Online-Unterricht



Besonders stark sei der Rückgang bei SchülerInnen mit schwächeren Schulnoten, erklärt Wößmann. Das deute darauf hin, dass diese Kinder damit überfordert gewesen seien, sich zu Hause alles alleine beibringen zu müssen.

Die Überforderung sei umso größer, weil viele SchülerInnen im Heimunterricht nahezu allein gelassen worden seien. "Wir wissen, dass es nahezu ausschließlich Aufgabenblätter waren, die man dann zu bearbeiten hatte", sagt Wößmann. "Die Mehrheit der Schüler, 57 Prozent, gibt an, dass sie weniger als einmal pro Woche Online-Unterricht hatten." Gerade leistungsschwächere Kinder bräuchten zum Lernen allerdings Erklärungen durch die Lehrkräfte, so der Leiter der Studie. Diese hätten aber im Großteil der Schulen gefehlt.



Möglichst schnell zurück in den Unterricht

Es müsse daher möglichst schnell wieder für alle Kinder Unterricht stattfinden."Wir sollten am besten in den normalen Unterrichtsbetrieb kommen, mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen", sagt Wößmann. Wenn bei lokalen Ausbrüchen erneut Schulschließungen nötig würden, müsse direkt auf Online-Unterricht umgestellt werden.