picture alliance/Hussein Malla/AP/dpa Bild: picture alliance/Hussein Malla/AP/dpa

Mi 05.08.2020 | 12:05 | Interviews

- Explosionen in Beirut: Eine Stadt in Trümmern

Zwei schwere Explosionen hat es am Beiruter Hafen am Dienstag gegeben. Die Druckwellen waren so heftig - noch in Kilometer entfernten Stadtvierteln wurden ganze Häuser in Trümmer zerlegt. Eine Katastrophe, die den ohnehin schon schwer geschwächten Libanon weiter in die Krise drängt: Journalistin Julia Neumann berichtet von Eindrücken vor Ort.