Mi 05.08.2020 | 07:05 | Interviews

- Tote und Verletzte bei schwerer Explosion in Beirut

Bei einer gewaltigen Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind am Dienstag mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 4000 wurden verletzt. Die Suche nach Opfern dauert an. Welches Bild sich am Tag danach in den Straßen von Beirut bietet, erzählt Korrespondent Björn Blaschke.