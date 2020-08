- Ausbildungsjahrgang 2020 in der Corona-Krise

Am Mittwoch endet die virtuelle Ausbildungsmesse der Handwerkskammer Berlin und der IHK. Es sei bisher nicht gelungen, die Jugendlichen über das Internet zu erreichen, sagt die Präsidentin der IHK Berlin, Beatrice Kramm.

Viele Unternehmen hätten sich und ihre Berufsausbildungen im Internet präsentiert, so Kramm. Die digitale Ausbildungsmesse läuft noch am Mittwoch. 230 Stellenangebote seien zu finden. Leider habe die Messe bisher aber nur wenige Ausbildungssuchende erreicht. "Pro Jugendlichem, der sich gemeldet hat, standen 1,3 Jobangebote auf unserer Plattform zur Verfügung", sagt Kramm.

Weniger Ausbildungsplätze in stark getroffenen Branchen

Besonders schwierig sei die Ausbildungssuche in diesem Jahr in den Branchen, die am stärksten von der Coronakrise getroffen sind. Im Gastgewerbe, Tourismus, der Kreativbranche oder im Messebau werde nicht im selben Maße ausgebildet wie in den Vorjahren, weil die Unternehmen noch keine klare Perspektive hätten, wie es weitergehe, so Kramm.

Kleinere mittelständische Betriebe hätten dagegen oft Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden. Diese müssten sich sehr bemühen, um von jungen Menschen wahrgenommen zu werden, erklärt Kramm.