- Hermann: "Vollkommene Integration ist Wunschdenken"

Oliver Hermann (parteilos) ist seit zwölf Jahren Bürgermeister in Wittenberge in der Prignitz und seit 2018 Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg. Er hat die Geflüchteten auch als eine Chance für die Regionen wahrgenommen.



Man habe in Wittenberge von Anfang an die Möglichkeit gehabt, Flüchtlinge in leerstehenden Wohnungen unterzubringen, so Hermann. Sammelunterkünfte würden eher zu Problemen führen - Integration würde so auf keinen Fall gelingen, so der Bürgermeister.



Die geflüchteten Menschen in seinem Landkreis seien zum Teil gut über Vereine, Schule, Sport oder Arbeitsplätze integriert, so Hermann. Aber "hundertprozentige Integration" sei Wunschdenken, denn die Community möchte auch manchmal unter sich bleiben. Gegen Ängste und Vorbehalte bei den bereits länger Ansässigen helfe vor allem Sichtbarkeit, Toleranz und ein gegenseitiges Kennenlernen, sagte Hermann.