picture alliance / AP Photo Bild: picture alliance / AP Photo

Di 04.08.2020 | 15:25 | Interviews

- Kühnert, Esken und Co.: Wie geht es weiter in der SPD?

Der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, will 2021 für den Bundestag kandidieren. Auch Partei-Chefin Saskia Esken macht Schlagzeilen: Normalität an den Schulen halte sie für eine Illusion. Wo steuert die SPD in Zukunft hin? Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder sagt: Zurzeit sei die Bewältigung der Krise wichtiger als der Parteienwettbewerb.