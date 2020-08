- "Demonstrationen sind ein gutes Zeichen für die Demokratie"

Zehntausende haben am Wochenende gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin demonstriert. Diese Menschen alle als uneinsichtig zu diffamieren, sei der falsche Ansatz, sagt Historiker und Kolumnist René Schlott.

Die Kritik an den Demonstrantinnen und Demonstranten sei "harsch und undifferenziert" gewesen, so Schlott. Nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien rechtsextrem oder "Covidioten". Damit bräche man einen Dialog innerhalb der Demokratie ab, so Schlott. Dass Menschen ihr Demonstrationsrecht wahrnähmen, sei "eigentlich immer ein gutes Zeichen für die Demokratie."



Schlott sieht zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft





Schlott sagte, er sorge sich, dass der Infektionsschutz Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit untergraben würde. Aber auch der Datenschutz sei angegriffen worden, als die Polizei Kontaktlisten für Ermittlungen genutzt habe. Beschneidet der Staat Grundrechte und Freiheiten, dann müsste dies "gut begründet sein". Bürgerinnen und Bürger sollten, so Schlott, immer wieder nachfragen, ob der Anlass für die Beschränkung noch bestehe.



Derzeit fände aus seiner Sicht eine Polarisierung der Gesellschaft statt. Debattiert werde über Verordnungen wie das Tragen von Masken oder Abstand zu halten, die sich in den vergangenen Monaten als flexibel erwiesen hätten so Schlott. Regionale und europaweite Unterschiede in den Schutzmaßnahmen zeigten auch, dass die Maßnahmen durchaus zu hinterfragen seien.