- "Der sonntägliche Gottesdienst hat wenig Zukunft"

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) denkt über eine Absenkung der Kirchensteuer für bestimmte Gruppen nach. Damit verfehle die EKD aber das Kernproblem, so Autor Erik Flügge. Er ist Berater von Politik und Kirchen.



Eine Absenkung der Kirchensteuer für BerufseinsteigerInnen sei aus Flügges Sicht nicht "sonderlich schlau". Vor allem sei der Vorschlag aus der EKD nicht mit der katholischen Kirche abgestimmt, das werde zu Spannungen führen. Junge Menschen würden, so Flügge, nicht wegen der Kirchensteuer aus der Kirche austreten - sondern weil sie nicht verstünden, was der Gegenwert der Summe sei. Viel eher sollte sich die Kirche daher fragen, welche Angebote es für junge Menschen gibt und dass der Preis dafür nicht das Kernproblem sei.

Flügge sieht vor allem eine Lücke zwischen Konfirmation/ Firmung und der Gründung einer eigenen Familie. In dieser würden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht mit Angeboten angesprochen und sich deshalb von den Kirchen abwenden.





Gemeindeleben und Sonntagsgottesdienst als Auslaufmodell





Menschen nähmen heutzutage nicht mehr sonderlich stark am Gemeindeleben teil - aber sie nähmen viele andere Angebote der Kirchen wahr, beispielsweise Trauungen, Beerdigungen, Krankenhäuser, Seelsorge oder Seniorennachmittage. Gemeindeleben und der sonntägliche Gottesdienst seien hingegen Auslaufmodelle, so Flügge: "Es läuft insgesamt wesentlich besser, als der Außeneindruck zeigt." Die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind mit gut 50 Millionen Mitgliedern immer noch die zwei größten Organisationen in Deutschland.