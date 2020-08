dpa Bild: dpa

Di 04.08.2020 | 06:45 | Interviews

- Gesundheitsschutz beim Stadionbesuch geht vor

Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) will am Dienstag über einheitliche Maßnahmen für eine Rückkehr von Fans in die Stadien der Bundesliga abstimmen. Einschränkungen sollten transparent sein, sagte Jost Peter, Vorstand im Fan-Bündnis "Unsere Kurve".