Tausende Corona-Gegner haben am Wochenende protestiert und Auflagen missachtet. Staatsrechtler Christian Pestalozza sagt: Die Behörden hätten misstrauischer sein müssen. Man hätte erahnen können, dass bei angekündigten mindestens 20.000 TeilnehmerInnen der Platz zu eng wird.

Die Demonstranten am Wochenende hätten gegen geltendes Recht verstoßen, sagt Christian Pestalozza. Er ist Staats- und Verwaltungsrechtler an der FU Berlin. Sie müssten zur Rechenschaft gezogen werden. "Das ist unverantwortlich gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber den Mitdemonstranten", sagt Pestalozza.

"Die andere Frage ist, ob es nicht voraussehbar gewesen ist, dass derartiges passieren würde, bei einer so großen Ansammlung von Menschen", sagt der Staatsrechtler. Er ist der Meinung, die Zahl der Demonstranten hätte im Vorfeld begrenzt werden müssen: "Denn der öffentlich Raum, in dem so etwas stattfinden kann, ist so eng in einer Großstadt." Außerdem sei ganz klar, dass umso mehr Menschen teilnehmen, desto weniger Möglichkeiten gibt es zum Abstand halten – "auch bei den Abstandswilligen."

Behörden sind gefragt

Schon der Aufruf der Demo-OrganisatorInnen, die Corona-Pandemie mit der Demonstration ein Ende zu setzen, zeigten die geringe Bereitschaft sich an Auflagen zu halten, sagt Pestalozza. "Da hätte man gleich skeptischer sein müssen", sagt er. Am Ende müssten aber Gerichte entscheiden, ob das allein ausreicht, um Versammlungen wie diese zu verbieten.

"Man sollte sehr vorsichtig sein mit Verboten zu arbeiten", sagt er. Man müsse sich hingegen mehr auf die Einhaltung von Auflagen konzentrieren und diese müsste klar und deutlich formuliert werden. Am Ende seien die Behörden verantwortlich für die Einhaltung der Auflagen. Doch Pestalozza sagt: "Die Behörden hätten misstrauischer sein müssen."