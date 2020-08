- Einreiseverbote: "Liebe ist kein Tourismus"

Viele unverheiratete Paare mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten sind aufgrund der coronabedingten Einreiseverbote seit Monaten voneinander getrennt. Der EU-Parlamentarier Moritz Körner (FDP) setzt sich für sie ein und fordert, die Einreise aus Nicht-EU-Staaten zu erlauben, wenn eine Eidesstattlichen Erklärung vorgelegt wird.



Dänemark habe bereits eine Lösung gefunden, die Deutschland übernehmen könne, so der innen- und haushaltspolitische Sprecher der FDP im EU-Parlament. Demnach könnten PartnerInnen auch ohne Trauschein einreisen, wenn sie stattdessen eine Eidesstattliche Erklärung und Beweise für die Beziehung vorlegten.

Auf eine gesamteuropäische Entscheidung zu warten, dauere zu lange. Es müsse nun schnell etwas passieren. "Wir reden darüber, dass Schwangere verzweifelt darauf warten, dass der Vater vielleicht doch noch zur Geburt einreisen kann", sagt Körner.

"Alle wären bereit, in Quarantäne zu gehen"



Könnten Einreisende aus Nicht-EU-Staaten unbemerkt das Virus ins Land bringen und erneute Ausbrüche verursachen? "Es geht keinem der Betroffenen darum, Corona zu verharmlosen - alle wären bereit, sich testen zu lassen und in Quarantäne zu gehen", betont Körner. Da in den EU-Ländern unterschiedliche Regeln gälten, suchten sich einige Paare auch Drittländer, in denen beide PartnerInnen einreisen können. "Dann reisen zwei Leute durch die Gegend, das ist eigentlich noch schlechter", sagt Körner.

Einem möglichen Missbrauch der Regelung für Paare könne man mit einer Eidesstattlichen Erklärung vorbeugen. Auch Fotos, die eine langjährige Partnerschaft nachweisen, könnten als Beweise für die Beziehung eingefordert werden, so Körner.