imago images / Independent Photo Agency Int. Bild: imago images / Independent Photo Agency Int.

Mo 03.08.2020 | 12:45 | Interviews

- "Es war eine große Wunde für die Stadt"

Zwei Jahre nach dem Einsturz der Morandi-Brücke wird am Montag in Genua die neue Brücke eingeweiht. Sie heißt San Giorgio, gebaut nach den Plänen von Star-Architekt Renzo Piano. Das Unglück sei noch immer ein großes Thema in der Stadt, berichtet die Stadtführerin Federica Cavina.





Dass beim Einsturz der Morandi-Brücke im August 2018 43 Menschen starben, schmerze die Genueser noch immer, sagt Cavina. Nur weil die Brücke vor einem Feiertag eingestürzt sei und die Industriehallen unterhalb der Brücke leer gestanden hätten, habe es nicht noch mehr Opfer gegeben. "Die Stadt will Antworten"

Das Thema bewege die Menschen noch immer. "Es war eine große Wunde für die Stadt", sagt Cavina. Es müsse aufgeklärt werden, wer für den Einsturz der Brücke verantwortlich sei. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben gezeigt, dass der Mutterkonzern der Betreiberfirma von der Einsturzgefahr gewusst hat. "Die Stadt will Antworten, wir fordern Gerechtigkeit", sagt Cavina. Die neue Brücke sei riesig, erzählt die Stadtführerin. "Ich habe große Lust, über die neue Brücke zu fahren." Das Bauwerk sei das Symbol eines Aufbruchs, "nicht nur für die Stadt, sondern auch für das Land", sagt Cavina.