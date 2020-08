- Spanische Regionen akzeptieren Reisewarnung des Auswärtigen Amts

Das Auswärtige Amt hat am Freitag Reisewarnungen für die spanischen Regionen Katalonien, Aragón und Navarra ausgesprochen. Die Situation in Nordspanien sei zwar ernst, aber noch nicht außer Kontrolle, sagt Spanienkorrespondent Reinhard Spiegelhauer.



Urlaub an der Costa Brava oder ein Kurztrip nach Barcelona sind aktuell nach Ansicht des Auswärtigen Amts keine guten Ideen. Seit Freitag gilt eine neue Reisewarnung für drei Regionen in Spanien: Katalonien, Navarra und Aragón gelten jetzt in Deutschland als Corona-Risikogebiete, offiziell ausgewiesen auf der Liste des Robert-Koch-Instituts.

"In den betroffenen Regionen gab es zuletzt zwischen 200 und 400 Neuinfektionen pro Tag“, erklärt der ARD-Spanienkorrespondent Reinhard Spiegelhauer. In Barcelona habe es zwar in den letzten Tagen einen kleinen Rückgang gegeben. Insgesamt sei die Situation aber ernst, so Spiegelhauer.

Tourismus nicht die Ursache

Grund für die erhöhten Infektionszahlen sei dabei weniger der Tourismus in den betroffenen Regionen. Vielmehr seien Familienfeiern, wie etwa eine große Hochzeit in Aragón, der Auslöser für die erhöhten Infektionszahlen, so Spiegelhauer.

Neben den Familienfeiern nennt der Korrespondent Ausbrüche in Betrieben und die Feiern von jungen Menschen als Hauptgründe für die Zunahme der Corona-Infektionen in den Regionen in Nordspanien.

Situation ähnlich wie in Deutschland



"Panik ist trotzdem nicht angebracht“, sagt Spiegelhauer. Weil die Schutzmaßnahmen in den betroffenen Regionen bereits hochgefahren wurden und die Kapazitäten der spanischen Behörden zur Testung und Nachverfolgung mittlerweile wesentlich besser seien als noch im März.

Die Situation sei bisher eher vergleichbar mit den aktuell steigenden Fallzahlen in Deutschland. Weil jetzt auch in Spanien die Urlaubssaison beginnt, müsse man aber genau auf die Entwicklung in den nächsten Wochen schauen, gibt Spiegelhauer zu Bedenken.

Die Entscheidung des Auswärtigen Amts die Reisewarnungen für Katalonien, Navarra und Aragón zu verhängen, habe in Spanien nicht für eine große Reaktion gesorgt, sagt der ARD-Spanienkorrespondent. Es sei zwar traurig, aber man respektiere die Entscheidung aus Deutschland, hieß es aus Katalonien.