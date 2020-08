dpa Bild: dpa

Sa 01.08.2020 | 07:44 | Interviews

- Die Angst vor einer Massenbewegung ist weg

Bis zu 10.000 Menschen wollen am Samstag in Berlin gegen die Bundesregierung protestieren und das "Ende der Pandemie" ausrufen. rbb-Experte Olaf Sundermeyer glaubt dennoch nicht an neuen Aufwind für die sogenannten "Hygienedemos".