- Studie zum Wahlalter ab 16: Politisches Interesse kann gefördert werden

21, 18 und nun 16? Professor Thorsten Faas hat an der Freien Universität Berlin eine Studie zum Wahlalter durchgeführt und sagt: Interesse und Wissen über Politik unterscheidet sich bei 16- bis 19-Jährigen nicht. "Man muss begründen, warum man Wahlrecht den Menschen vorenthält."



Die Wissenschaftler des Otto-Suhr-Instituts für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin haben für ihre Studie die Landtagswahlen vom 1. September vergangenen Jahres in Brandenburg und Sachsen untersucht - in Brandenburg durften 16- und 17-Jährige wählen, in Sachsen nicht.

Sie stellten fest, dass es zwar möglich sei, durch ein niedrigeres Wahlalter junge Menschen zu Hause oder in der Schule mit Politik in Verbindung zu bringen, allerdings vor allem "in privilegierten heimischen oder schulischen Kontexten". Es gelte sicherzustellen, "dass dies keine Maßnahme ist, die nur privilegierten Menschen Vorteile verschafft und dadurch bestehende, problematische Strukturen weiter festigt", heißt es in der Studie.

(Quelle: dpa)