- "Massiver Rückschlag für die Reiseindustrie"

Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für die spanischen Regionen Katalonien, Aragon und Navarra herausgegeben. Die Sorge sei groß, dass erneute Infektionswellen auf die Balearen oder Kanaren überschwappen, sagt der Vizepräsident des Deutschen Reiseverbands, Ralf Hieke.



Es gelte die Fachexpertise der Mediziner in Bezug auf das Infektionsgeschehen in den Regionen zu respektieren, so Hieke. Wenn betroffene Gäste ihre Reise abbrechen wollen, müsse die Reiseleitung reagieren und die Reisenden nach Verfügbarkeit ausfliegen.

Sorge um erneute Welle auf den Balearen



Eine erneute Rückholaktion der Regierung sei aber unwahrscheinlich, "zumal Spanien ein Ziel ist, wo man noch selbständig Flüge buchen kann", sagt Hieke. Wer seine Reise noch nicht angetreten habe, müsse diese höchstwahrscheinlich absagen.

Für die Tourismusindustrie sei die Reisewarnung ein massiver Rückschlag."Zumal immer die Sorge mitschwingt: Was passiert, wenn es überschwappt auf Balearen, Kanaren - das sind Hauptreiseziele der Deutschen", sagt der Vizepräsident des Deutschen Reiseverbands. Die Deutschen seien bei Urlaubsreisen ins Ausland derzeit sehr zurückhalten, so Hieke. Dies sei richtig und auch die Branche fühe sich der Einschätzung der Behörden. Sicherheit stehe für Gäste und Personal an erster Stelle.