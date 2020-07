- Steinbach: "Keine Willkür bei Entschädigungen für Pendler"

Als Polen im März corona-bedingt seine Grenzen schloss, verspräch Brandenburg Grenzpendlern eine Entschädigung. Eine rbb-Recherche hat ergeben, dass nicht alle das Geld erhalten haben. Das Land habe sich sich an seine Zusagen gehalten, betont Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD).



Ohne die polnischen PendlerInnen wären viele Unternehmen in große Schwierigkeiten geraten, betont Steinbach. Diese Unternehmen hätten daher ein großes eigenes Interesse gehabt, bei den zuständigen Handelskammern Anträge für die Entschädigungen zu stellen.

"Wenn keine Anträge gestellt wurden, dann war ein Teil der Voraussetzungen nicht erfüllt", sagt Steinbach. Zu diesen zähle etwa die Sozialversicherungspflicht, der Aufenthalt in Brandenburg und die Aufnahme des Beschäftigungsverhältnisses vor dem 27. März 2020. LeiharbeiterInnen etwa hätten deshalb keinen Anspruch auf die Entschädigungen. Die Regeln seien klar festgesetzt gewese. "Ich wehre mich dagegen, dass hier Dinge versprochen und nicht gehalten worden sind", sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister.

Programm hat Hälfte der PendlerInnen erreicht



Die Landesregierung werde in der Nachweisprüfung klären, ob die von den Unternehmen beantragten Gelder auch tatsächlich an die PendlerInnen ausgezahlt wurden, so Steinbach. Nachträglich beantragt werden könnten die Entschädigungen aber nicht.

Von rund 14 000 polnischen PendlerInnen in Brandenburg habe das Programm bisher etwa 7000 erreicht, das Land habe dafür elf Millionen Euro investiert, so der Wirtschaftsminister.