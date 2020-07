- Frust über Arbeitslosigkeit treibt Tausende Israelis auf die Straßen

Seit Wochen demonstrieren in Israel Tausende Menschen gegen die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu. Die meisten von ihnen sind verärgert über die politische Reaktion auf das Coronavirus und die schwächelnde Wirtschaft, sagt Alexander Brakel von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem.



Der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem, Alexander Brakel, führt die Proteste in Israel auf den Frust der Bevölkerung über die politische Reaktion auf die Corona-Krise zurück. " Den Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen empfinden viele Israelis als ungerecht", sagt er.

20 Prozent Arbeitslosigkeit



Die Arbeitslosigkeit in Israel sei auf über 20 Prozent hochgeschnellt - es fühlten sich viele Menschen im Stich gelassen, so Brakel. Hinzu komme der Frust darüber, dass ein angeklagter Premierminister im Amt bleibe.

Lautstarke Minderheit geht regelmäßig auf die Straße

"Es ist lautstarke Minderheit, die mit einer großen Regelmäßigkeit demonstriert", ordnet Brakel ein. Er rechnet damit, dass die Regierung die Proteste aussitzen könnte. Die Zukunft Benjamin Netanjahus werde nicht auf der Straße entschieden.

Frühe Lockerungen



Warum es Israel in der Corona-Krise nun so starkt trifft, habe mit den schnellen Lockerungen nach Ostern zu tun. Zunächst habe es einen "sehr harschen Lockdown" gegeben, so Brakel. Nun werde die Maskenpflicht nicht konsequent umgesetzt.