- Wählen ab 16? "Mehr Repräsentation der Jugend ermöglichen"

Vor genau 50 Jahren wurde das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre heruntergesetzt. Soll man es nun auf 16 Jahre senken? Für den Fridays-for-Future-Aktivisten Karl Beecken würde ein früheres Wahlalter auch ausgleichen, dass die Jugend durch den demografischen Wandel bei Wahlergebnissen unterrepräsentiert ist.



Der 15-jährige Karl Beecken spricht sich für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre aus. Er ist Aktivist in der Fridays for Future-Bewegung und findet, dass ein früheres Wahlrecht "mehr Repräsentation der Jugend ermöglichen" würde. So könne man dem Problem des demografischen Wandels entgegenwirken und mehr Stimmen der Jugend berücksichtigen.

18-Jährige nicht mehr oder weniger politisch interessiert



Gerade politische Bewegungen aktuell zeigten, dass die Jugend politisch aktiv sei - folglich sei es richtig, wenn sie sich auch bei Wahlen einbringen könnten, meint Beecken. Es stimme, dass es auch viele Teenager gebe, die politisch wenig interessiert seien. Das ändere sich bei 18-Jährigen dann aber wenig.

Nicht an Volljährigkeit koppeln



Beecken ist optimistisch, dass es zu einer Senkung des Wahlalter kommen könnte - eine Wahlrechtsreform stünde an und das Thema Wahlrecht sei schon vor einem Jahr in der Diskussion gewesen. An die Volljährigkeit muss das Wahlalter aus Sicht von Beecken nicht gekoppelt werden.