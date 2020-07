- Geisel zu Demonstrationen: Nicht nötig, Teilnehmerzahl zu begrenzen

80 Demonstrationen sind für dieses Wochenende in Berlin angemeldet. Allein 10 000 Menschen werden am Samstag auf der Straße des 17. Juni erwartet. Es gelten Abstandsregeln und Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung, sagt Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).



Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sieht die Polizei für die rund 80 geplanten Demonstrationen am Wochenende gut aufgestellt. Insgesamt würden 22 000 Menschen am ganzen Wochenende erwartet, allein 10 000 am Samstag auf der Straße des 17. Juni, sagte Geisel. Die Teilnehmerzahlen in der Corona-Pandemie zu begrenzen, sei aber nicht nötig - da der Platz etwa auf der Straße des 17. Juni reiche, um die Abstände einzuhalten.

Polizei soll ohne Gewalt vorgehen



Rund 1500 Polizist*innen sollen im Einsatz sein, um die Auflagen zum Mund-Nasen-Schutz und die Abstandsregeln durchzusetzen. "Wir werden uns bemühen, das auch entsprechend umzusetzen", so Geisel. Ziel bleibe es aber, deeskalierend und ohne Gewalt vorzugehen.

Keine Auflösung wegen Verletzung der Maskenpflicht



"Wir werden eine solche Veranstaltung nicht auflösen können, weil jemand den Mund-Nasen-Schutz nicht trägt", kündigte Geisel an. Bei Missachtung könne ein Bußgeld verhängt werden, bei Widerstand jeamnd in Gewahrsam genommen werden.