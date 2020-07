dpa Bild: dpa

Do 30.07.2020 | 15:05 | Interviews

- US-Truppen-Abzug: Berlin spielt auf Zeit

Die politischen Reaktionen auf den Beschluss Donald Trumps, ein Drittel der in Deutschland stationierten amerikanischen Militärs abzuziehen, sind breit gefächert. Die Bundesregierung, so Martin Ganslmeier aus dem Hauptstadtstudio, wertet sie in erster Linie als Wahlkampfaktion Trumps - und wartet auf das Ergebnis der US-Wahl im November.