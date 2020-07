- Landesschülersprecher: "Schulstart wird chaotisch"

Mit Beginn des neuen Schuljahrs soll an den Berliner Schulen eine Maskenpflicht eingeführt werden.

Der Sprecher der Bildungsverwaltung sagte dem rbb, dies werde gegenwärtig vorbereitet. Es liefen noch Gespräche mit Schulleitern und rechtliche Prüfungen.

Die Maskenpflicht soll auf den Schulfluren, in den Treppenhäusern, beim Gang zur Toilette, in Gemeinschaftsräumen und in den Pausen gelten, nicht jedoch während des Unterrichts und in den Horträumen.

Der Vorsitzende der Vereinigung der Berliner Oberstudiendirektoren, Treptow, hatte im rbb schon vor Tagen eine konkrete Rechtsvorordnung über eine Maskenpflicht an den Schulen gefordert.