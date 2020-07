- Islamisches Opferfest: Ohne Hadsch und mit Abstand

Am Donnerstag beginnt das muslimische Opferfest. Das sieht in diesem Jahr anders aus als sonst: Umarmungen und Küsschen wird es nicht geben, sagt Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Auch die wirtschaftliche Lage der Moscheen verschlechtere sich zunehmend.

"Für diese Leute, die diese Pilgerreise jetzt nicht antreten können, das ist für viele wirklich eine große, große Enttäuschung", sagt Aiman Mazyek. Er ist der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland. "Die Maßnahme, die Saudi-Arabien ergreift ist völlig richtig", betont er. Das sei auch „islamisch gedeckt", denn die Unversehrtheit, die Gesundheit der Menschen sei die oberste Priorität und Pflicht. Nur eine einige tausende Menschen dürften in diesem Jahr an der Pilgerfahrt teilnehmen: "Das ist wirklich einmalig in der muslimischen Geschichte", so Mazyek.

Keine Umarmungen zum Fest

Das Opferfest werde ab Freitagabend gefeiert. Am nächsten Tag gingen die gläubigen Muslime in die Moscheen. In diesem Jahr seien es aber corona-bedingt viel weniger Menschen: Abstand und Hygieneregeln seien auch hier oberste Priorität.

Noch immer hielten einige Gemeinden die Moscheen aus Sicherheitsgründen geschlossen. Andere Moschee-Gemeinden wichen auf größere Gelände aus, berichtet Mazyek. Der klare Apell laute: In diesem Jahr sei alles anders, Abstandsregeln gelten vor, während und nach dem Beten, betont der Vorsitzende. "Umarmungen und Küssen ist überhaupt nicht", sagt er.

Moscheen am Existenzminimum

Die Corona-Krise habe die Moscheen auch in eine wirtschaftlich schwierige Lage gebracht: Wegen zahlreichen Spendenausfällen lebten viele der Moscheen am Existenzminimum, so Mazyek. "Viele Moscheen werden wahrscheinlich nach Corona nicht mehr geöffnet werden können."