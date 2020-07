dpa Bild: dpa

- Arbeitsmarkt in Berlin schwerer getroffen als in Brandenburg

In Berlin haben sich von Juni auf Juli rund 6000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das sei der stärkste Anstieg in 18 Jahren, so der Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Bernd Becking. Der leichte Anstieg in Brandenburg sei dagegen nur dem Sommereffekt zuzuschreiben.



Die Entwicklung sei in Brandenburg günstiger als in Berlin, so Becking. Der Anstieg um 1000 Erwerbslose im Juli sei dem Sommereffekt zuzuschreiben. "Wir hatten in den vergangenen Jahren schon einen stärkeren Anstieg", sagt der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg bei der Bundesagentur für Arbeit. Das mache Hoffnung für die kommenden Monate. Insolvenzwelle im Herbst möglich Anders stelle sich der Arbeitsmarkt in Berlin dar, der Anstieg der Erwerbslosen sei der höchste seit 18 Jahren. "Wir sehen, dass die Entlassungen, die zu dem Anstieg geführt haben, gerade in den Branchen ausgesprochen wurden, die besonders stark unter coronabedingten Folgen leiden", sagt Becking. Dazu zählten etwa das Gastgewerbe und Dienstleistungsunternehmen wie Reisebüros. Auch eine Insolvenzwelle in Berlin und Brandenburg im Herbst sei nicht auszuschließen, so Becking. Die Arbeitsagentur bereite sich intensiv auf diese Möglichkeit vor.