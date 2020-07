- "Einen Job zu finden ist derzeit sehr schwierig"

Arbeitsmarkt in Berlin schwerer getroffen als in Brandenburg

In Berlin haben sich von Juni auf Juli rund 6000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das sei der stärkste Anstieg in 18 Jahren, so der Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Bernd Becking. Der leichte Anstieg in Brandenburg sei dagegen nur dem Sommereffekt zuzuschreiben.