Di 28.07.2020 | 09:05 | Interviews

- Schulbeginn: Elternvertreter warnt vor Lehrkräftemangel

Für den Schulstart in der Corona-Zeit warnt Norman Heise vom Berliner Landeselternausschuss vor einem verstärkten Mangel an Lehrkräften. Ältere Lehrer*innen seien möglicherweise krankgeschrieben - eine Lösung sei es, Lehramtsstudierende an die Schulen zu holen.