- Grundschulleiterin: "Wir gehen von normalem Betrieb aus"

In zwei Wochen sollen die Schulen trotz der Corona-Pandemie zum Regelbetrieb zurückkehren. Grundschulleiterin Astrid-Sabine Busse rechnet mit einem normalen Start. "Ich denke und hoffe, dass es keine flächendeckenden Schließungen mehr geben wird."



Grundschulleiterin Astrid-Sabine Busse vom Interessenverband Berliner Schulleitungen rechnet mit einem gewöhnlichen Schulstart nach den Sommerferien in Berlin. "Es soll ein normaler Betrieb losgehen in zwei Wochen", sagte sie. Davon gingen derzeit alle aus. Auch wenn sich in der Corona-Pandemie natürlich alles innerhalb von einem Tag ändern könne.

Vereinzelte Schulschließungen nicht ausgeschlossen

Busse rechnet damit, dass es vereinzelt zu Schulschließungen kommen kann und wird. Dauerhaft und in der ganzen Stadt aber eher nicht. "Ich denke und hoffe, dass es keine flächendeckenden Schließungen mehr geben wird."

Maskenpflicht gerade für Jüngere kaum denkbar



Zu den Hygienemaßnahmen meinte Busse, dass bei einem Vollbetrieb in den Schulen ein Abstand nicht möglich sei. Auch eine Maskenpflicht sei gerade für jüngere Schüler*innen schwer möglich. "Ich stelle es mir sehr schwer vor, dass Kinder acht Stunden am Tag mit einer Maske in der Schule sitzen."

Lehrermangel und Risikogruppe 60+



Problematisch sieht Busse die Tatsache möglicherweise auf ältere Lehrer*innen verzichten zu müssen: Die Risikogruppe 60+ werde ein großes Problem zusätzlich zum ohnehin bestehenden Lehrermangel, meinte die Grundschulleiterin.