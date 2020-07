- Hadsch nach Mekka: 1.000 statt 2,5 Mio. Pilger*innen

Bei der muslimischen Pilgerfahrt nach Mekka gelten in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nie zuvor gekannte Hygiene-Regeln. Für die erlaubten etwa 1000 Pilgerinnen und Pilger werde das Heilige Wasser aus dem Brunnen Samsam in Mekka in Plastikflaschen abgefüllt, teilten die saudi-arabischen Behörden am Montag mit. Die üblicherweise entlang der Hadsch-Pilgerrouten aufgesammelten Kieselsteine zur Abwehr von Bösem würden steril gereinigt und abgepackt. Pilgerinnen und Pilger müssten außerdem ihre eigenen Gebetsteppiche mitbringen.

Zum ersten Mal überhaupt werden an der Pilgerfahrt keine Menschen aus dem Ausland teilnehmen. Stattdessen will das Königreich 70 Prozent der Pilgerinnen und Pilger unter Ausländern bestimmen, die in Saudi-Arabien ihren Wohnsitz haben. 30 Prozent sollen saudische Bürgerinnen und Bürger sein. Ausgewählt werden Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen und Sicherheitspersonal, die von Covid-19 geheilt sind. Dies sei ein Zeichen der Anerkennung für ihre Hilfe in der Pandemie.

Üblicherweise nehmen am Hadsch 2,5 Millionen Menschen teil. Die gläubigen Muslime pilgern und beten dabei auf sehr engem Raum. Eine Wallfahrt in diesem Ausmaß sei ein zu großes Risiko, entschied Riad bereits vor einiger Zeit. In Saudi-Arabien sind die Infektionsraten mit 3000 bis 4000 neuen Fällen pro Tag relativ hoch. Mehr als 213 000 Menschen im Königreich haben sich bereits mit dem Virus angesteckt, fast 2000 sind nach einer Infektion gestorben.

Die heiligste Stätte im Islam, die Kaaba in Mekka, darf bei der Pilgerfahrt in diesem Jahr nicht angefasst werden. Die Pilgerinnen und Pilger müssen außerdem Schutzmasken tragen und Abstand während der Gebete und des Schlafens in Zelten halten.

Quelle: dpa