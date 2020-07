- Corona-Tests für Flugreisende: "Landesbehörden sind zuständig"

Wer aus Risikogebieten zurückkehrt, wird verpflichtet, einen Corona-Test zu machen. Das muss nicht unbedingt am Flughafen sein, sagt Matthias von Randow vom Verband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Verantwortlich seien die Behörden.

Matthias von Randow, Geschäftsführer vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, betont, dass die Landesbehörden und nicht die Flughäfen die Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten übernehmen müssen. "Die Umsetzungs- und Durchführungsverantwortung liegt bei Behörden, nicht bei uns Flughäfen."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte eine Corona-Testpflicht für Urlauber aus Risikogebieten angekündigt. Sie soll aber nicht generell für alle Rückkehrer aus dem Ausland gelten.

Corona-Tests erst am Heimatflughafen

Generell begrüße er eine Testpflicht, es sei jedoch wichtig, dass die Urlauber an ihrem Heimatflughafen - also ihrem endgültigen Zielort - und nicht etwa am Drehkreuz Frankfurt oder München getestet würden, so von Randow. Es bestehe die Gefahr, Anschlussflüge zu verpassen.

Behörden könnten auch bei Ärzten testen lassen

Überhaupt müsse auch nicht notwendigerweise direkt am Flughafen getestet werden. Die Organisation übernehmen die Behörden vor Ort, so von Randow. Tests seien auch bei niedergelassenen Ärzten oder bei Gesundheitsämtern denkbar.

Die Beschäftigten im Flugzeug und am Flughafen übernehmen demnach das Austeilen der Aussteigekarten der Reisenden.