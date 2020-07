- "Keine lebenslange Corona-Immunität durch Infektion"

Die neuen Ausbrüche in Bayern und Österreich machen es gerade mehr als deutlich: Das Coronavirus ist noch lange nicht unter Kontrolle. Doch ein Impfstoff könnte erst Mitte nächsten Jahres verfügbar sein, sagt Immunologe Thomas Jacobs.

Bei der Suche nach neuen Impfstoffen sei zu allererst die Sicherheit wichtig: "Wir müssen bei neuen Impfstoffen einfach zu erst gucken, ist der Impfstoff sicher", sagt Thomas Jacobs. Er ist Immunologe am Bernhard-Nocht-Institut.

In der zweiten Phase werde geschaut, welche Immunbereiche genau angesprochen werden und ob die Zahl der Antikörper ausreiche, denn die müssten durch die Impfung etwa dreimal höher sein als durch die Infektion. In der dritten Phase werde schließlich geschaut, wie effektiv der Impfstoff bei der Verhinderung von Infektionen sei, so Jacobs.

Lange Immunität nur bei schweren Infektionen?

"Wir wissen mittlerweile aus verschiedenen Studien, dass, wenn man mild infiziert war, kaum Symptome gehabt habt, dass auch die Immunantwort sehr niedrig ausfällt", sagt der Immunologe. Die Immunität gegen das Virus verschwinde daher in diesen Fällen wahrscheinlich auch irgendwann wieder.

"Wir wissen aber auch, dass Leute die schwer erkrankt sind, beste Antikörper haben", sagt Jacobs. Er gehe davon aus, dass diese Personen dann auch länger geschützt seien. Aber: "Ich persönlich glaube nicht, dass wir durch die Macht der Infektion eine lebenslange Immunität haben", betont er.

Jacobs rechnet damit, dass bis Mitte nächsten Jahres ein Impfstoff verfügbar sei.