Nach der Masseninfektion in Mamming

Bayern gehört nach wie vor zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Bundesländern. Erst am Wochenende kam es auf einem Bauernhof in Mamming erneut zu einer Masseninfektion. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) setzt jetzt auf umfassende Testungen.

Bei Webasto, einem Automobilzulieferer in Oberbayern, hat es angefangen. Ein 33-jähriger Mitarbeiter dort war der erste Mensch, der sich offiziell in Deutschland mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat. Sechs Monate später gehört Bayern immer noch zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Bundesländern. Im bayerischen Mamming kam es erst vor wenigen Tagen auf einem Gemüsebauernhof erneut zu einer Masseninfektion.

Bisher nur ein Bauerhof betroffen



Nach den ersten positiven Tests am vergangenen Freitag sei sofort gehandelt worden, sagt Melanie Huml, Ministerin für Gesundheit in Bayern. Sofort seien alle 470 Mitarbeiter*innen getestet worden. Dabei wurden weitere 167 Corona-Fälle festgestellt. "Wir prüfen jetzt, ob wir noch schärfer kontrollieren hätten müssen“, so die CSU-Politikerin.

Obwohl die Grenze für Neuinfektionen durch die Fälle auf dem Mamminger Bauernhof für den ganzen Landkreis deutlich überschritten wurde, kam es bisher nicht zu einer regionalen Ausgangsbeschränkung. "Es ist immer wichtig, dass man schaut, ob es ein lokales Infektionsgeschehen ist“, so Huml.

Tesstationen für die ganze Gemeinde



Bisher seien die Infektionen klar auf den betroffenen Bauernhof eingrenzbar. "Selbstverständlich schauen wir aber auch auf die Infektionsketten und ob weitere Bauernhöfe in der Umgebung betroffen sind“, Huml.

Sowohl für die vielen Erntehelfer*innen in der Region als auch für die Anwohnenden sollen jetzt Tests angeboten werden, um festzustellen, ob sich das Virus noch weiterverbreitet hat.

Tests auch für Reiserückkehrer*innen

Zusätzlich zu den regionalen Ausbrüchen zeigt sich die bayerische Gesundheitsministerin ebenfalls besorgt über die Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten. Auch in Bayern können sich Reisende nach ihrer Rückkehr kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Weil sich viele der Reisenden aus Risikogebieten nach ihrer Rückkehr nicht in die eigentlich vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne begeben würden, fordert die CSU-Politikerin verpflichtende Corona-Tests für alle Reiserückkehrer*innen an Flughäfen. Auch an den Autobahnübergängen nach Österreich könnte es zukünftig Teststationen geben, sagt Huml.