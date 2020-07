imago images / Martin Müller Bild: imago images / Martin Müller

Mo 27.07.2020 | 09:25 | Interviews

- Maximaler Schaden

Das AfD-Bundesschiedsgericht hat am Samstag den Ausschluss von Andreas Kalbitz aus der Partei bestätigt. Doch der Brandenburger AfD-Fraktionschef will weiter dagegen klagen. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler der Universität Kassel, sieht die AfD erneut am Scheideweg.