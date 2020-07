- Politologe: "Die AfD ist brutal zerstritten"

Das Bundesschiedsgericht der AfD hat neun "eher Meuthen gewogene" Richter, so Schroeder. Er nimmt an, dass das Gericht bei gleicher Zusammensetzung wieder gegen Kalbitz entscheiden wird. Er rechne aber damit, dass Kalbitz gegen das Urteil erneut juristisch vorgehen wird.





Parteichef Meuthen nur gelitten





Die beiden Flügel der Partei kämen nicht recht zusammen, sie seien "brutal zerstritten", sagt der Politologe. Kalbitz' Ausschluss würde zu Enttäuschung in seinem Flügel führen. Dieser ist es auch, der stark mobilisieren könne und Politikverdrossene abhole, so Schroeder. Ohne ihn könnte die AfD sich zu einer konservativ-rechten Partei rechts der CDU entwickeln, doch sie verlöre an Schlagkraft.



Der Part von Parteichef Jörg Meuthen sei die "Selbstverharmlosung dieser rechtsextremen Partei", so Schroeder. Er sei eher gelitten, als beliebt. Meuthen sei für das äußere Image der AfD wichtig, nach innen sei seine Position aber schwach.