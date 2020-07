- Volkswirt: "Ein wirtschaftlicher Schaden von 15 Milliarden Euro"

Der Betrug bei Wirecard hat bei vielen Anleger*innen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Was Betroffene jetzt tun können und wer nun für die Wirecard-Pleite haften wird, erklärt Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.

Der Skandal rund um den Finanzdienstleister Wirecard, bei dem 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlen, zieht weiter seine Kreise. Einer der Hauptakteure hat sich nach Russland abgesetzt. Neue Haftbefehle gegen andere Führungsfiguren wurden erlassen. Und die Bundesregierung steht unter Druck, weil sie trotz Warnungen vielleicht nicht genau hingeguckt hat.

Aber was für ein wirtschaftlicher Schaden ist hier letztlich entstanden? Der Diplom-Volkswirt Daniel Bauer ist Vorstandsvorsitzender der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Die kümmert sich um Rechte und Interessen von Minderheitsaktionären. Er sieht einen gesamtwirtschaftlichen Schaden von 15 Milliarden Euro aufgrund des Skandals.

Chancen gegen Abschlussprüfer stehen gut



Der Schaden werde nicht zu hundert Prozent zurückgezahlt werden, aber viele Aktionäre werden Geld zurückbekommen. Man müsse aber erstmal abwarten, bis die Ergebnisse der Gutachten da sind. „Wir gehen davon aus, dass die Chancen gegen den Abschlussprüfer der Wirecard-AG relativ gut stehen“, sagt Bauer.

Allerdings haben Wirtschaftsprüfer nur eine vergelichsweise geringe Haftungsobergrenze von etwa 4 Millionen Euro. Aus Bauers Sicht ein nicht nachvollziehbarer Umstand, da solche Unternehmen DAX-Konzerne prüfen, die mehrere Milliarden Euro wert sind: „Wenn hier geschlampt wird, kann der Schaden schnell in die Milliarden gehen.“ Bauer führt diese Regeln auf die starke Lobby der Wirtschaftsprüfer zurück, von denen unter anderem viele in Bundesausschüssen und Ministerien sitzen.

"Alle Alarmglocken hätten auf Rot schalten müssen"

Auch wenn bei Wirecard ein äußerst gewiefter und professioneller Betrug stattgefunden habe, hätten laut Bauer hier spätestens seit 2015 "alle Alarmglocken auf Rot schalten müssen“. Seitdem habe die Financial Times über Unregelmäßigkeiten berichtet. Man hätte genau hinschauen müssen, das ist anscheinend nicht geschehen, sonst hätte es so lange nicht gut gehen können, so Bauer.

Finanzminister Olaf Scholz zieht bereits erste Konsequenzen aus dem Skandal und plant, die Finanzaufsicht zu stärken und auch Wirtschaftsprüfer selbst schärfer zu kontrollieren. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, schlägt er die die Trennung von Prüfung und Beratung vor.

Für Bauer geht dieser Ansatz in die richtige Richtung: "Wir fordern das seit mehr als einem Jahrzehnt, damit die Unabhängigkeit der Prüfung nicht gefährdet ist." Es brauche aber auch eine Rotation der Wirtschaftsprüfer.