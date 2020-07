imago/TT Bild: imago/TT

Fr 24.07.2020 | 07:25 | Interviews

- Amtsarzt: Hier wurde nicht zu Ende gedacht

Die Diskussion um Corona-Tests für Urlaubsheimkehrer*innen hält an. Der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid hält Corona-Tests an Flughäfen für nicht sinnvoll. Aus seiner Sicht würden Leute, die in einer Frühphase einer Infektion stecken, durch solche einmaligen Tests nicht erfasst.