Fr 24.07.2020 | 15:05 | Interviews

- "Preisverfall in der Speditionsbranche ist existenzbedrohend"

Am Freitag demonstrieren LKW-Fahrer*innen und Spediteur*innen in Berlin gegen Dumpinglöhne in ihrer Branche. Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), wünscht sich mehr Kontrollen um schwarze Schafe herauszufischen.